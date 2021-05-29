الخارجية:لا إشرافَ دوليّ على الإنتخابات بل رقابة فقط

الخارجية:لا إشرافَ دوليّ على الإنتخابات بل رقابة فقط
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت وزارة الخارجية، اليوم السبت، موقف العراق من الاشراف الدولي على الانتخابات المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان ، إنه “لا إشرافَ دوليّ على الإنتخابات، بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة، ولمرةٍ واحدة وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الإلتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة”.

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