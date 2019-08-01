الخارجية:مشاركة العراق في محادثات استانا لإنهاء الأزمة السورية

الخارجية:مشاركة العراق في محادثات استانا لإنهاء الأزمة السورية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، بيانا حول مشاركة العراق بمحادثات استانا، مرحبا بأي جهود لحل الأزمة السورية.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان ، إن “العراقُ يشارك اليومَ، في مُحادَثات أستانة التي تعتبرُ احدى مساراتِ الحوار المهمة لأطرافِ النزاع السوريّ-السوريّ، والتي يمكنُ اَن تفضيَّ للتوصُّل إلى نهايةِ العنف الدائرِ في هذا البلد، والخروجِ بنتائج إيجابيَّة”.وأضاف البيان: “نُرحِّب بأيّ جُهُودٍ لحلِّ الأزمة السوريَّة، وندعمُ بقوةٍ إنهاءَها بالسُبُلِ السلميّة، ونُعربُ عن استعدادِنا للتنسيقِ مع دولِ العالمِ في سبيلِ إنهاءِ مُعاناةِ الشعبِ السوريِّ الذي دخلَ عامَهُ التاسع”.وتابع: “ولخُصُوصيّة سوريا بصفتِها دولةً عربيّةً شقيقةً، فقد دعونا منذً اندلاعِ الأزمةِ للجوءِ إلى خياراتِ الحلِّ السلميِّ الذي يُجنِّبها الدخولَ في أتون صراعاتٍ يكونُ الخاسرُ الوحيدُ فيها هو الشعبَ السوريّ، وما نزالُ نسعى إلى توفيرِ المُناخ المُناسِب لبلورةِ موقفٍ مُشترَكٍ، وتوجُّهٍ واضحٍ نحوَ حلِّ هذه الأزمةِ بالسُبُلِ السياسيَّة، والابتعادِ عن الحلِّ العسكريّ”.وبين، أن “العراق لم، ولن يدَّخرَ أيَّ جهدٍ بالمُشارَكة في كلِّ ما من شأنه إنهاءُ الأزماتِ في المنطقة، ولدينا تاريخٌ حافلٌ سواءٌ على مُستوى المُبادَرة، أم المُشارَكة، ويشارك العراقُ لأولِ مرَّة في هذه المُحادَثات بصفةِ مُراقِب مع مُمثلين رفيعي المُستوى من الأممِ المتحدة، والأردن، ولبنان”.وأكد البيان، أن “مشاركةُ العراقِ في المُحادَثاتِ هي استجابةٌ لدعوةٍ وُجِّهت إلينا من الدولِ الضامنةِ لمسارِ أستانة روسيا وتركيا وإيران، والتي أعلنت في البيانِ الختاميّ لأستانة 12 اتفاقَها على دعوةِ العراق ولبنانَ بصفةِ مُراقِبين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *