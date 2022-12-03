الخارجية:منتدى الحضارات العريقة/6 سيكونُ شاهداً جديداً على انفتاح العراق

الخارجية:منتدى الحضارات العريقة/6 سيكونُ شاهداً جديداً على انفتاح العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث بإسم منتدى الحضارات العريقة أحمد الصحاف، السبت، منتدى الحضارات العريقة بنسخته السادسة سيكونُ شاهداً على انفتاح العراق بعلاقاته الخارجيَّة.وقال الصحاف في بيان ، أن “منتدى الحضارات العريقة بنسختهِ السادسة، سيكونُ شاهداً جديداً على انفتاح العراق في علاقاته الخارجيَّة وأن تكون بغداد نقطة لالتقاء الحوارات الهادفة، ومنحى متطوِّر لأجندة القوّة الناعمة، في إطار دبلوماسيَّة الإسترداد التي إنتهجناها مؤكِّدينَ إستعادة ما يزيد على 18 ألف قطعة أثريَّة”.

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