الخارجية:موسكو تستعد لعقد اجتماع اللجنة العراقية الروسية

الخارجية:موسكو تستعد لعقد اجتماع اللجنة العراقية الروسية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب ، إن “زيارة وزير الخارجية إلى موسكو، تأتي لغرض عقد اجتماعات اللجنة العراقية -الروسية المشتركة”.ومنذ أكثر من شهرين، أعلنت موسكو استعدادها لاحتضان اجتماعات اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في موسكو، التي من شأنها أن تنمي مستوى التعاون على مختلف المجالات والصعد.وكانت العاصمة بغداد، قد احتضنت في 25 نيسان 2019، اجتماعات اللجنة العراقية الروسية الحكومية المشتركة للتعاون بين البلدين.

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