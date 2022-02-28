الخارجية: إجلاء 167 عراقيا من أوكرانيا إلى بولندا ومولدوفيا

الخارجية: إجلاء 167 عراقيا من أوكرانيا إلى بولندا ومولدوفيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، إجلاء 167 عراقياً بينهم طلبة من أوكرانيا لبولندا ومولودفا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ، ان”سفارة جمهورية العراق في وارشو تجري اتصالات مكثفة مع السلطات البولندية المعنية في وزارة الخارجية وقوات حرس الحدود بشأن الجالية العراقية المقيمة في اوكرانيا”.وأضاف، أن “السفارة وثقت دخول (17) فردا من الجالية المقيمين في أوكرانيا إلى الأراضي البولندية”، مشيرا الى أنه “تم ايضا اجلاء ثلاثة طلاب عراقيين من اوكرنيا عبر الحدود المولدوفية”.وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الأحد، عن إجلاء ثلاثة طلبة عراقيين من أوكرانيا إلى رومانيا

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *