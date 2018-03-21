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الخارجية الأمريكية:الاعتذار عن غزو العراق أصبح من الماضي
حقوق الإنسان:المواطن العراقي “مُهان” من قبل دكاكين الأحزاب
حزب بارزاني للعبادي: لاتضحك علينا بالتهنئة باللغة الكردية نحن بحاجة إلى التزامك بالدستور
القانونية النيابية:ترحيل عشرات القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة
أضحكوا..فيسبوكيون “هنود” يدعون إلى انتخاب محمود المشهداني!
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مجلس الوزراء يصوت على مشروع التعاون في مجال التمويل والتأمين مع الجانب الصيني
التخطيط:إنخفاض معدل التضخم خلال شهر شباط الماضي
هيئة الاستثمار:تنصل نحو الفي مستثمر عن دخولهم للعراق
القانونية النيابية:موازنة 2018 أصبحت دستورية ولاقيمة لاعتراض معصوم عليها
مكتب العبادي يعلن إطلاق رواتب جميع موظفي كردستان
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