الخارجية الأمريكية:بومبيو سيزور إسرائيل لدعم حكومتها الجديدة

الخارجية الأمريكية:بومبيو سيزور إسرائيل لدعم حكومتها الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاحد، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور إسرائيل للتعبير عن دعمه للحكومة الإسرائيلية الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.وبحسب “واشنطن بوست”، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان إن بومبيو سيبحث الجهود الأميركية والاسرائيلية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران.وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة واسرائيل تواجهان معا التهديدات التي تحدق بأمنهما وازدهارهما، وفي الأوقات الصعبة نقف إلى جانب أصدقائنا وأصدقائنا يقفون إلى جانبنا.

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