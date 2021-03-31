الخارجية الأمريكية:حكومتي العراق وكردستان متورطتان في إنتهاك حقوق الإنسان

الخارجية الأمريكية:حكومتي العراق وكردستان متورطتان في إنتهاك حقوق الإنسان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريراً سنوياً عن ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم للعام الماضي، والذي تضمن حوالي 200 دولة وإقليم، بينها العراق ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس، على “التزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأميركية”.وجاءت الفقرة التي تخص العراق بعنوان (العراق انتهاكات قوات الأمن وداعش) والتي أشار فيها إلى أنه لم تحتفظ السلطات المدنية الاتحادية بالسيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن.وأضاف، أن “الحدود الإدارية غير المحددة والأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية أدت إلى ارتباك حول اختصاص قوات الأمن والمحاكم”.وتابع التقرير، أن “عناصر من قوات الأمن ارتكبوا انتهاكات عديدة موثقة، ولم تتخذ الحكومة سوى الحد الأدنى من الإجراءات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر 2019، وحققت الحكومة في مزاعم الانتهاكات والفظائع لكنها نادرا ما عاقبت المسؤولين”.ولفت تقرير الخارجية الأمريكية إلى ظاهرة الإفلات من العقاب للمسؤولين الحكوميين وأفراد قوات الأمن وبعض الوحدات التابعة لأجهزة الأمن الداخلي التابعة لحكومة إقليم كردستان”.ورصدت الوزارة الأمريكية انتهاكات مثل القتل غير القانوني والتعذيب والإعادة القسرية للنازحين داخليا إلى مواقع واجهوا فيها تهديدات، والتهديدات بالعنف ضد الأشخاص النازحين داخليا والعائدين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش، وانتشار الفساد الرسمي.وبحسب التقرير الأمريكي أكدت الخارجية أنه “على الرغم من انخفاض اعدام مسلحي داعش، إلا أنهم استمروا في ارتكاب انتهاكات جسيمة وفظائع، بما في ذلك القتل من خلال التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة، وقد حققت الحكومة وحاكمت مسلحي داعش الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.

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