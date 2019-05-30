الخارجية الأمريكية:قرار تمديد إعفاء العراق بشراء الكهرباء والغاز الإيراني لم يتخذ بعد

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يبت بعد في تمديد إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما على الكهرباء التي يشتريها العراق من إيران.وكانت وزارة الخارجية قالت في 20 آذار الماضي إنها ستسمح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران لـ90 يوما أخرى دون فرض عقوبات، لكنها حثت بغداد على إيجاد مصادر بديلة للطاقة.وأبلغت المتحدثة مورغان أورتاغوس الصحفيين: “الوزير لم يأخذ قرارا في هذا الشأن”.ويُعدّ نقص الطاقة الذي غالباً ما يترك المنازل بلا كهرباء لساعات طويلة، عاملاً رئيسياً وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.وهذا الاعتماد غير مريح بالنّسبة إلى الولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.