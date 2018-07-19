الخارجية الأمريكية:لدينا تواصل وثيق جداً مع الحكومة العراقية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عن وجود “اتصالات مستمرة” مع المناطق التي تشهد تظاهرات احتجاجية، رافضة الكشف عن طبيعة تلك الاتصالات.وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في رسالة وجهتها الى الحكومة العراقية والمتظاهرين، ان بلادها “تدعم وبشكل عام حقوق العراقيين في الخروج بتظاهرات سلمية، ونتفهم بلا شك عندما نشاهد وجود مشكلة هناك متمثلة بالماء والكهرباء، فنحن نتفهم لماذا يحتج العراقيون، فالحكومة العراقية قد أعلنت انها تبذل جهودا جدية في الحفاظ على اروح المتظاهرين، وانها تسعى لتنفيذ مطالبهم”.وأضافت، “لدينا تواصل وثيق جداً مع الحكومة العراقية، وإتصالاتنا مستمرة مع المناطق التي تواجه إضطرابات، وخصوصاً في المناطق التي توجد لنا فيها مفاوضات دبلوماسية”، مشيرة إلى أنها لا تريد “الخوض في التفاصيل، لكنني أستطيع أن أؤكد بأنه لدينا حوارات كثيرة مع الحكومة العراقية”.