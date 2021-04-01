الخارجية الأمريكية تؤكد على أن الضفة الغربية أرضا محتلة من قبل إسرائيل

الخارجية الأمريكية تؤكد على أن الضفة الغربية أرضا محتلة من قبل إسرائيل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعد الضفة الغربية “أرضا محتلة” من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحافيين،مساء أمس الاربعاء، أن “هذه حقيقة تاريخية لأن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967”.هذا ودأبت وزارة الخارجية الأميركية، حتى تسلم ترامب السلطة في 2017، في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في تقرير الوزارة الصادر الثلاثاء الماضي. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *