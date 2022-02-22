الخارجية الأمريكية تنقل موظفي سفارتها في أوكرانيا إلى بولندا

الخارجية الأمريكية تنقل موظفي سفارتها في أوكرانيا إلى بولندا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الولايات المتحدة نقل دبلوماسييها المتبقين في أوكرانيا إلى بولندا لـ”دواع أمنية”، على خلفية اعتراف روسيا بـ”جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك” بشرق أوكرانيا.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: “لأسباب أمنية، سيقضي موظفو وزارة الخارجية الموجودين حاليا في لفوف هذه الليلة في بولندا”.وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع على نقل السفارة الأميركية من كييف إلى مدينة لفوف، الواقعة في أقصى غرب أوكرانيا، جراء تصاعد التوتر بشكل متسارع بشرق أوكرانيا.ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا بـ”استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا”.

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