الخارجية الإسرائيلية:لدينا اتصالات مع بغداد للتطبيع

الخارجية الإسرائيلية:لدينا اتصالات مع بغداد للتطبيع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأسرائيلية ، اليوم الخميس، ان الوزارة تحافظ على شكل من أشكال الاتصال مع جميع الدول العربية تقريبًا ، بما في ذلك الدول المصنفة رسميًا على أنها “دول معادية” مثل العراق.ونقل الموقع الاسرائيلي ” Times of Israel”  عن المدير السابق لقسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية حاييم ريجيف ، انه “على مدى العشرين عامًا الماضية ، كانت وزارة الخارجية دائمًا على اتصال بجميع الدول في العالم العربي تقريبًا”، موضحا ان “قائمة الاتصالات السرية هذه تمتد حتى الى بغداد ، لكنها لا تشمل لبنان وسوريا واليمن”.وأضاف انه “الآن وبعد توقيع أربع اتفاقيات تطبيع جديدة ، بالإضافة إلى اتفاقيات السلام الموجودة مسبقًا مع مصر والأردن – يعيش ما يقرب نصف سكان العالم العربي في دولة تربطها علاقات دبلوماسية مفتوحة مع إسرائيل”.وأشار الى ان “وزارة الخارجية لديها نهج من أربعة محاور لتوسيع الاتفاقيات الابراهيمية (اسم يُطلق على مجموعة من اتفاقيات السلام التي عُقِدت بين اسرائيل ودول عربية) إلى دول جديدة مع تعميق العلاقات القائمة”، لافتا الى ان “تلك المحاور تتمثل بتطوير العلاقات الدبلوماسية أو العلاقات بين الحكومات؛ وتعزيز تجارة القطاع الخاص مع البلدان؛ والعمل على حشد دعم المنظمات الدولية والولايات المتحدة للوصول إلى شركاء جدد؛ والدبلوماسية العامة الموجهة للجمهور العربي”.واوضح ان “إسرائيل تسعى في توسيع نطاق انتشارها الدبلوماسي إلى تجنب “الفجوات” التي ظهرت في علاقاتها مع الأردن ومصر”.

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