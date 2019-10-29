الخارجية الإيرانية تنصح مواطنيها بعدم السفر الى العراق

الخارجية الإيرانية تنصح مواطنيها بعدم السفر الى العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة الخارجية الايرانية، الثلاثاء، 29 تشرين الأول، 2019، بيانا نصحت فيها المواطنين بعدم السفر الى العراق بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها هذا البلد.وأعربت الخارجية الايرانية في بيانها، عن تقديرها “مجددا لحسن الضيافة من قبل الحكومة والشعب العراقي خلال الزيارة الاربعينية، وقالت: نظرا الى “وقوع بعض الاضطرابات في العراق، نطلب من المواطنين الاعزاء زوار العتبات المقدسة تأجيل برامج سفرهم الى العراق حتى اشعار آخر”.وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي صرح السبت الماضي حول التطورات الاخيرة في العراق، إن “الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم مطالب ورغبات الشعب العراقي المؤكد عليها بوضوح في بيانات وتصريحات المرجعية الدينية وكذلك رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي”.وأعرب عن “الاسف العميق للاحداث الاخيرة في العراق والتي ادت الى مصرع واصابة العشرات من الافراد وتخريب الممتلكات العامة وكذلك مصادرة المطالب الشعبية وتصاعد حدة العنف”.وأضاف: اننا “على ثقة بان الحكومة والشعب العراقي يمكنهما التغلب على المشاكل والمبادرة الى اعمار العراق في ظل التلاحم والتضامن”.واختتم موسوي تصريحه قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ تأسيس العراق الجديد كانت على الدوام داعمة للحكومة واحزابها ووضعت في الظروف الحساسة طاقاتها تحت تصرف البلد الصديق “.

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