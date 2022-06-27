الخارجية الإيرانية :مراسلنا الكاظمي نقل لنا رسالة إيجابية من السعودية

الخارجية الإيرانية :مراسلنا الكاظمي نقل لنا رسالة إيجابية من السعودية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكدت الخارجية الإيرانية في بيان مقتضب لها ،اليوم الأثنين، إن الكاظمي نقل لها رسالة من الرياض وناقشنا معاً موعد الجولة المقبلة في بغداد التي ستكون على مستوى دبلوماسي،واثنت على دور الكاظمي في الوساطة بين طهران والرياض الذي تحتاجه إيران حاليا، وستعلن  لاحقا عن موعد الجولة المقبلة للحوار الإيراني – السعودي .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *