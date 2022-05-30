الخارجية الروسية:زيارة الفياض لموسكو لطلب الأسلحة للحشد الشعبي

الخارجية الروسية:زيارة الفياض لموسكو لطلب الأسلحة للحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن زيارة فالح الفياض الى موسكو هو لطلب الأسلحة للحشد الشعبي  .وقالت الوزارة في بيان،، إن “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف”، مبينة أن “الطرفين تبادلا خلال المحادثات التي جرت اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط ووقوف الحشد الشعبي مع روسيا في حربه ضد أوكرانيا “.كما شدد الجانبان على “أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة على المستويين الأمني والسياسي”.واضاف البيان،أن روسيا تدرس قائمة الأسلحة التي طلبها الفياض للحشد الشعبي. يذكر ان الفياض مدرج ضمن قائمة الإرهاب  من قبل الولايات المتحدة.

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