الخارجية السعودية للصدر:كفاكم دفاعا عن خامئني الذي دمر العراق والمنطقة

الخارجية السعودية للصدر:كفاكم دفاعا عن خامئني الذي دمر العراق والمنطقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن رفضها لتصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد البحرين.ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس” في خبر لها ، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، “رفض السعودية التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها”.وأضاف المصدر، أن “السعودية تتطلع إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي”.وكانت صحف سعودية هاجمت، اليوم الاثنين، مقتدى الصدر عقب بيانه الأخير، معتبرة مواقفه “مناصرة” لعلي الخامنئي عقب منشور مسيء للسفارة.

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