الخارجية النيابية:آلية أختيار السفراء خارج الضوابط والمعايير المهنية

الخارجية النيابية:آلية أختيار السفراء خارج الضوابط والمعايير المهنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، الآلية المعتمدة في اختيار مرشحي مناصب السفراء، معتبرة أنها مبنية على أسس المحاصصة السياسية والحزبية، وتتجاهل المعايير المهنية والدبلوماسية، مما يشكل تهديدًا لسمعة العراق على الصعيد الخارجي وقال عضو اللجنة، النائب مثنى أمين، في تصريح  صحفي، إن “لجنة العلاقات الخارجية لم تتسلم حتى الآن القائمة الرسمية للسفراء الجدد التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخرًا”، مؤكدا أن “الآلية المتبعة في ترشيح السفراء تنطوي على مخالفات قانونية صريحة، لا سيما لقانون الخدمة الخارجية وقرارات المحكمة الاتحادية التي تحظر تعيين شخصيات من خارج السلك الدبلوماسي دون معايير دقيقة”.وأضاف أن “القوائم التي تم تسريبها تُظهر أن الترشيحات تمّت وفق اتفاقات سياسية بين الكتل، وشملت نوابا ومسؤولين سابقين وأقاربهم، ما يعكس غياب الكفاءة المهنية ويعمّق أزمة الثقة بين المواطن والدولة”.وأشار إلى أن “الحكومة لم ترسل حتى الآن السير الذاتية للمرشحين إلى مجلس النواب للاطلاع عليها والتصويت، في مخالفة واضحة للسياقات الدستورية والقانونية”.ولفت إلى أن استمرار العمل بهذه الطريقة يُفقد العراق فرصة تحسين حضوره الدبلوماسي، ويُظهر مؤسساته أمام المجتمع الدولي بمظهر غير احترافي.

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