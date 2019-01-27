الخارجية النيابية:إجلاء القوات الأمريكية من العراق لايحتاج إلى قانون

الخارجية النيابية:إجلاء القوات الأمريكية من العراق لايحتاج إلى قانون
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب, الأحد, ان اجلاء القوات الامريكية من العراق لا يحتاج الى تشريع جديد وبامكان الحكومة اخراجهم وفق بنود معاهدة (صوفا ) المبرمة بين الطرفين, مشيرا الى ان اقرار تشريع جديد سيكون معززا لبندين ضمن الاتفاقية.وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح  صحفي له اليوم، إن “اجلاء القوات الامريكية من الاراضي العراقية لايحتاج الى تشريع جديد وبامكان الحكومة انهاء وجودهم وفق بندين في اتفاقية (صوفا ) المبرمة بين الطرفين”.واضاف الفايز، ان “احد البنود تنص على عدم السماح لدخول القوات الامريكية الى الاراضي العراقية الا بموافقة الجانب العراقي او بطلب منه , كذلك هناك بند يشير الى عدم السماح للقوات الامريكية من منطلقا للتدخل في دول الجوار لتقاطعه مع الدستور العراقي”.واوضح ان “الحكومة العراقية والبرلمان قادرين على اجلاء تلك القوات من خلال معاهدة صوفا وبعكسه يتم استدعاء السفير الامريكي عبر القنوات الدبلوماسية لتفعيل بنود المعاهدة”, مبينا ان “تشريع قانون جديد يتعلق باخراج القوات الامريكية سيكون معززا لتنفيذ بنود اتفاقية صوفا”. 

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