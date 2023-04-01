الخارجية النيابية:إيران وتركيا دولتان مارقتان لايحترمان القوانين الدولية وعلاقات دول الجوار بشأن المياه مع العراق

الخارجية النيابية:إيران وتركيا دولتان مارقتان لايحترمان القوانين الدولية وعلاقات دول الجوار بشأن المياه مع العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، كريم عليوي، اليوم السبت، ان على السلطات التركية والايرانية الالتزام بتعهداتهما المائية مع العراق .وقال عليوي في تصريح صحفي، إن ” زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى تركيا واتفاقه مع الرئيس التركي أردوغان على زيادة الاطلاقات المائية نحو حوض دجلة، يجب ان يطبق فعليا خلال موسم الصيف الحالي”.وأشار الى ان” التفاهمات الأخيرة بين تركيا والعراق بشأن الملف المائي يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار من قبل الجانب التركي”.ولفت عليوي، الى ان” الجانب التركي والإيراني عليهما مراعاة وضع العراق المائي خلال الفترة المقبلة في ظل وجود ازمة الجفاف التي استمرت اكثر من اربع سنوات متتالية بسبب إصرار إيران قطعها للمياه عن العراق وكذلك تركيا”.

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