الخارجية النيابية:البعثات العراقية تفتقد اللياقة الدبلوماسية

الخارجية النيابية:البعثات العراقية تفتقد اللياقة الدبلوماسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، دور بعض البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، مؤكدا أنها تجاوزت حدود اللياقة الدبلوماسية عبر التدخل في الشأن العراقي. وقال عضو اللجنة مـثـنـى أمـــين في تصريح صحفي، إنه “مسجل لدينا وجود نوع من التسيب في هذا المضمار، وأن هناك بعثات تـجـاوزت حــدود اللياقة الدبلوماسية عبر التدخل في الشأن العراقي وانتهاك حرمته، وأن هناك جهات سياسية عراقية تتعاطى مع هذه الجهات الدبلوماسية بشكل طبيعي من دون إذن حكومي، لـذا من واجب الحكومة الحد من هذا الأمر وأن تحترم البعثات الدبلوماسية اختصاصاتها، وألا تتجاوز هذه الحدود”.وأضاف أمين، “أننا لسنا مع تقييد حركة البعثات الدبلوماسية الـتـي ترتبط بصلات اجتماعية واقتصادية مع جهات في البلاد، لكننا مع تحديد آلية تحفظ للعراق حرمته وأيـضـاً تحفظ حرية الهيئات الدبلوماسية في العمل في إطار محدد، مع ضبط هذا الملف وفق الأعراف الدولية وعدم عودة الانفلات “.وكان النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي عد في تصريح سابق تردد السفير التركي بشكل مستمر على محافظة الانبار واجتماعه بشيوخ عشائر المحافظة “تحرك” تخريبيا” وخارج نطاق عمله وواجبه الدبلوماسي, واصفا تلك التحركات بالخطيرة ولابد للحكومة ووزارة الخارجية ان يكون لها موقف قانوني.

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