الخارجية النيابية:التفريط بحقوق العراق البحرية خيانة

الخارجية النيابية:التفريط بحقوق العراق البحرية خيانة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية جبار الكناني، الاربعاء، من مغبة التفريط بحقوق العراق البحرية مع الكويت، مبينا ان التفريط بالحدود البحرية يعد خيانة للبلاد. وقال الكناني في حوار متلفز ، إن “لجنته تتابع ملف ترسيم الحدود متابعة شديدة وقد استضافت وزير الخارجية وناقشت ترسيم الحدود البحرية معه “. وأضاف، “لقد اشرنا ضعفا وعدم متابعة من وزارة الخارجية لملف ترسيم الحدود”، مؤكدا ان “التفريط بحقوق العراق البحرية يعد خيانة للبلاد”.واشار الى ان ” هناك مذكرة احتجاج رسمية لدى الأمم المتحدة تعترض على الجزيرة الصناعية التي افتعلتها الكويت”، مبينا ان “الدعامة 162 هي حق مشروع للعراق سلب بقرارات جائرة من الأمم المتحدة”.

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