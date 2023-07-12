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الخارجية النيابية:التفريط بحقوق العراق البحرية خيانة
حزب كردي:أحزاب المعارضة الكردية ستكون الفائزة في انتخابات الإقليم
استجابة لطلب السوداني.. المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بشأن بعض مواد قانون الموازنة
دون توضيح المشروع ..ساويرس: لقائي مع السوداني أثمر عن “ولادة” مشروع عملاق
اليوم..سعر صرف الدولار =149000 ديناراً
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السودان يرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد
بايدن يرحب بقرار تركيا برفع الحظر عن إنضمام السويد في حلف ” الناتو”
السودان..تمديد إغلاق مجالها الجوي إلى نهاية الشهر الحالي
روسيا تهدد بالحرب النووية جراء التصعيد الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالقذائف العنقودية
منظمات دولية تنتقد القرار الأمريكي بشأن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
الخارجية النيابية:التفريط بحقوق العراق البحرية خيانة
استجابة لطلب السوداني.. المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بشأن بعض مواد قانون الموازنة
دون توضيح المشروع ..ساويرس: لقائي مع السوداني أثمر عن “ولادة” مشروع عملاق
اليوم..سعر صرف الدولار =149000 ديناراً
مصدر مطلع:فساد كبير في مصرف الرافدين والتحقيقات ما زالت مستمرة
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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق
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مصدر مطلع:فساد كبير في مصرف الرافدين والتحقيقات ما زالت مستمرة
الآلوسي:المقايضة النفطية بين العراق وإيران التفاف على العقوبات الأمريكية
زيباري:أكثر من نصف مليون عراقي قتلوا على يد ميليشيات الحشد وداعش ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل الحكومة الإطارية
نائب:إقالة الفاسدين من قبل السوداني دون محاسبتهم تكريماً وحماية لهم
السفير الإيراني:الإمام المهدي شكر الحكومة الإطارية برئاسة السوداني على موقفها الثابت تجاه إيران
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