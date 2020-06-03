آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
لمواصلة تدمير العراق..إيران تطالب باستثمار الغاز العراقي !!
الخارجية النيابية:الحوار الأمريكي العراقي سيكون بإشراف بومبيو
القانونية النيابية تدعو إلى إدراج تعديل قانون التقاعد على جدول اعمال المجلس
وزارة النفط:استثمار حقلي عكاز والمنصورية الغازي يغني العراق عن استيراده من إيران
المالية النيابية:اقتطاع جزء من رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث وغيرها لن يحل الازمة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
لمواصلة تدمير العراق..إيران تطالب باستثمار الغاز العراقي !!
وزارة النفط:استثمار حقلي عكاز والمنصورية الغازي يغني العراق عن استيراده من إيران
المالية النيابية:اقتطاع جزء من رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث وغيرها لن يحل الازمة
عبد الواحد:حكومة الإقليم صرفت الـ 400 مليار دينار القادمة من بغداد لا علاقة لها بالرواتب
وكالة إيرانية:زيارة وزير الطاقة الإيراني إلى بغداد لأستمرار توريد الكهرباء والغاز للعراق
-
- رياضية
- تحقيقات
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
-
- متابعات خاصة
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
بتوجيه إيراني عمائم الشيعة في العراق يحرضون المتخلفين بزيارة القبور لقتلهم بالكورونا!
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN