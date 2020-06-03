الخارجية النيابية:الحوار الأمريكي العراقي سيكون بإشراف بومبيو

الخارجية النيابية:الحوار الأمريكي العراقي سيكون بإشراف بومبيو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو اللجنة الخارجية النيابية آلاء طالباني، الاربعاء، عن اسباب انطلاق المفاوضات الاستراتيجية بين اميركا والعراق، مبينة ان المباحثات المقبلة ستجري تحت اشراف مباشر من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وبمشاركة كردستان.وقال طالباني في تصريح متلفز ، ان ” مقترح تحديد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الاميركية والعراق جاء عقب حادثة الاعتداء في مطار بغداد وقرار البرلمان العراقي بحسب القوات الاميركية من العراق”.واضاف ان “المفاوضات الامريكية العراقية ستبحث علاقات العراق التجارية مع ايران سيما في مجال الطاقة، فضلا عن تحديد العلاقة بين بغداد وواشنطن في مجال الامن والتبادل التجاري والتواجد الاميركي في العراق”.وتابعت طالباني، ان “وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو هو من اقترح تلك المباحثات وهو سيشرف شخصيا عليها”، مبينا ان “اقليم كردستان سيشارك ضمن المفاوضات كونها مصيرية وتحدد الامن القومي للعراق بكامله”.

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