الخارجية النيابية:السكوت عن قطع المياه عن العراق من قبل إيران خيانة عظمى

الخارجية النيابية:السكوت عن قطع المياه عن العراق من قبل إيران خيانة عظمى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، من “خطورة كبيرة” بتأجيل ملف المياه مع دول الجوار كونه يمس حياة جميع العراقيين.وقال عضو اللجنة مثنى أمين في حديث صحفي: “فيما يخص تاثير تعطيل مجلس النواب على الملفات الدولية المهمة وابرزها ملف المياه، فاننا نجد هذا الملف يختص بالجهات التنفيذية بالدرجة الاساس، ويجب ان تأخذ هذه الجهات واجبها بمتابعة هذا الملف، لأهميته القصوى كونه ليس من الملفات العادية التي ممكن تأجيلها”.وشدد “لابد ان تقوم الحكومة بدورها الاساسي بهذا المجال”.وتابع أمين “للأسف هذه الملفات تحتاج الى حكومات قوية وعمل حكومي متعاقب، والحكومة الحالية تعتبر تصريف اعمال وان أي تاجيل يشكل خطورة كبيرة على هذا الملف”.وكانت تقارير الأمم المتحدة صنفت العراق ضمن خمس دول هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، لجهة الارتفاع الهائل في درجات الحرارة، والتناقص غير المسبوق في الإيرادات المائية، من دول المنبع.وأكد وزير البيئة، جاسم الفلاحي، أن الجفاف يهدد أمن العراق” كاشفا عن ” خطة العراق لمواجهة الجفاف وتقوم على قسمين الأول يبدأ من 2020 – 2025، وركزت على خفض الانبعاثات الكربونية، خصوصا في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على ضرورة رفع الوعي الوطني، تجاه التغيرات المناخية”.وأضاف: “القسم الآخر الذي يبدأ، من 2025 إلى 2030 سيركز بشكل أساسي على قطاعين مهمين، وهو نقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال السقي والإرواء، والإدارة الرشيدة للموارد المائية، حيث نعاني مشاكل جدية في هذا الجانب، بسبب تقادم أو عدم دخول الأساليب الحديثة في الإرواء، وهو ما يسبب هدرا للمياه”.

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