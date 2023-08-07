الخارجية النيابية:السوداني س”يُعيد” حق العراق المائي من إيران وتركيا!

الخارجية النيابية:السوداني س”يُعيد” حق العراق المائي من إيران وتركيا!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى أمين، الاثنين، إن “السوداني وحكومته يعملون بشكل كبير من أجل حل أزمة المياه في العراق عبر الطرق الدبلوماسية مع دول المنبع سواء كانت ايران او تركيا، وهناك تقدم بهذا الملف”.وبيّن أمين أن “أزمة المياه في العراق ليست وليدة اليوم، بل هي أزمة مستمرة منذ حكومة المالكي الاولى، لم تعطي اهتماما كبيرا لهذا الملف، لكن نعتقد ان الحكومة الحالية تتحرك بشكل حقيقي وفاعل تجاه هذه الازمة، كونها تدرك خطورة ما يمر به العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة”.وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه الأربعاء الماضي، بتكثيف الجهود الدبلوماسية مع إيران وتركيا للحصول على حقوق العراق المائية.

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