الخارجية النيابية:العراق سيرد على التوغل التركي عسكريا بعد استنفاذ الجهد الدبلوماسي

الخارجية النيابية:العراق سيرد على التوغل التركي عسكريا بعد استنفاذ الجهد الدبلوماسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي ، الأحد، ان جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن سيادة العراق تجاه اي خرق للسيادة من تركيا خاصة سنجار .وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان ” التهديدات التركية المستمرة تجاه سنجار تعبر خرقا واضحا للسيادة ويجب على الحكومة استخدام الطرق المشروعة للرد على هذه التهديدات “.وأضاف ان من بين الطرق هي الدبلوماسية للرد مثل تقديم شكوى لدى الامم المتحدة واستدعاء السفير التركي ومخاطبة الحكومة التركية لسحب قواتها”.وأشار إلى أن ” جميع الخيارات مطروحة بما فيها الرد العسكري على التهديدات التركية وهو الذي لا نريده الان بل يجب ان يتم استنفاذ جميع الوسائل الدبلوماسية وأوراق الضغط الاقتصادية والاوراق الاخرى لاخراجها من العراق مع بقية القوات الاجنبية”.وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية،قد دعت في وقت سابق ، الحكومة الى تدويل قضية الاحتلال التركي للاراضي العراقية، مبدية استغرابها من صمت مجلس النواب تجاه تلك الخروقات “.

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