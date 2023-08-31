الخارجية النيابية:المفاوض العراقي بشأن ملف المياه فاشل

الخارجية النيابية:المفاوض العراقي بشأن ملف المياه فاشل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي،  الخميس ، أداء المفاوض العراقي في ملف المياه مع الجانب التركي  والخضوع لشروط انقرة . وقال السلامي في حديث  صحفي ، أن” المفاوض العراقي ليس بمستوى الطموح ولا يمتلك المؤهلات الكافية للتفاوض مع إيران وتركيا بشان حصص العراق المائية “. واضاف ان ” ملف مياه مع تركيا لايزال يشوبه الاهمال وعدم الاهتمام ويفترض بالجانب العراقي متمثلا بالحكومة العمل الجاد لانهاء ازمة المياه “.ولفت إلى أن ” جميع المفاوضات مع الأتراك  لا تصب في مصلحة العراق لايزال الاخير هو المسيطر في علاقتنا الخارجية “.

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