الخارجية النيابية:بعض السفراء والقناصل لا يمتلكون شهادات دراسية

الخارجية النيابية:بعض السفراء والقناصل لا يمتلكون شهادات دراسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاثنين، عن تحديد ضوابط جديدة من قبل وزارة الخارجية حول استبدال السفراء والقناصل ممن اثبتو فشلهم.وقال عضو اللجنة رامي السكيني في تصريح صحفي له اليوم، إن “بعض السفراء والقناصل لا يمتلكون اي مؤهلات او شهادات دراسية أصلا”، مؤكدا أن “الجميع بات يعلم أن تنصيب بعض السفراء والقناصل جاء عن طريق الأحزاب”.وأضاف السكيني، أن “وزارة الخارجية وضعت ضوابط جديدة تخص قضية استبدال السفراء والقنصل العام ممن امضوا في الخدمة اكثر من اربع سنوات وأكثر وسيكون للجنة العلاقات الخارجية دور بقضية الاستبدال”.وكان النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي كشف في وقت سابق عن عزم كتلته فتح ملف ابناء المسؤولين في السفارات العراقية وجعل الية اختيار الموظفين وفق الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل العراق. 

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