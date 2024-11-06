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تأمين وقود إنتاج الطاقة على طاولة نقاش السوداني والجهات ذات العلاقة
الخارجية النيابية:ترامب غير مرحب به في العراق لوجود مذكرة قبض عليه لقتله سليماني والمهندس
المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية
السوداني يهنئ ترامب ونائبه فانس بالفوز الانتخابي
ائتلاف المالكي:تمديد الفصل التشريعي لإقرار قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية
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تأمين وقود إنتاج الطاقة على طاولة نقاش السوداني والجهات ذات العلاقة
نائب:السوداني جعل أجواء العراق تحت السيطرة الإسرائيلية باتفاقه مع مؤسسة التمويل الدولية
السوداني ” يدعو” لرفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية
اليوم ..اسعار صرف الدولار=151750 ديناراً
العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها
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- رياضية
الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
فريق الشرطة يتصدر الجولة السادسة في دوري نجوم العراق لكرة القدم
كاساس يعلن عن قائمة اللاعبين لمواجهتي الأردن وعُمان
اليوم..(3) مواجهات في الجولة السادسة لدوري نجوم العراق بكرة القدم
اليوم ..إنطلاق الجولة السادسة من دوري نجوم العراق بكرة القدم
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
مصدر حشدوي مسؤول:استمرار استهداف إسرائيل من قبل حشدنا الشعبي بقرار ثوري خامئني
ميليشيات الأصفهاني قتلت الفلسطينيين وهجرتهم من العراق يهدد الحكومة بدخولها في مشروع “حل الدولتين”!
العفو الدولية:تعذيب واعتقالات عشوائية وتغييب قسري للعراقيين في ظل حكومة السوداني الإطارية
تحالف الفتح:نرفض استهداف “سيدتنا المقدسة إيران” من قبل إسرائيل
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- اذاعة INN