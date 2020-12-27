الخارجية النيابية:تعيين 50 % من السفراء من قبل الكتل السياسية بحسب الحصص!

الخارجية النيابية:تعيين 50 % من السفراء من قبل الكتل السياسية بحسب الحصص!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الأحد، عن قرب حسم ملف تعيين السفراء داخل لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، مشيرا إلى وجود 70 منصب سفير شاغرا.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “جميع المرشحين لمنصب سفير ستتم مقابلتهم داخل لجنة العلاقات الخارجية النيابية لاختيار الأفضل والأنسب لشغل المنصب”.وأضاف أن “50 % من السفراء تحددهم الكتل السياسية و 50 % من قبل الوزارة”، مشيرا الى ان “جميع الأسماء ستخضع للدقيق والمقابلة قبل التصويت عليهم داخل مجلس النواب”.ولفت الموسوي إلى أن “التأخير الحاصل في حسم ملف السفراء جزء منه تتحمله القوى السياسية”. 

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