الخارجية النيابية:تقليص وغلق عدد من البعثات الدبلوماسية
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بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاربعاء، عزم وزارة الخارجية تقليص وغلق عدد من البعثات الدبلوماسية في أميركا اللاتينية وبعض الدول الإفريقية خلال العام المقبل.وقال عضو اللجنة مثنى امين نادر في حديث صحفي له اليوم: انه “وفق الإجراءات التقشفية وبناءً على الخطط المرسومة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستقوم وزارة الخارجية العراقية بالاستغناء عن عدد من القنصليات والبعثات الدبلوماسية في عدد من الدول بأمريكا اللاتينية وإفريقيا”.وأضاف ان “تلك الدول لاتوجد فيها مصالح كثيرة تربطها بالعراق وبالإمكان الاستعانة لتمشية الأمور من خلال سفارات العراق بالدول القريبة منها”، مشيرا الى ان “القرار سيشمل أيضا اغلاق عدد من السفارات والملحقيات التجارية والعلمية في بعض الدول الأسيوية”.