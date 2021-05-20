الخارجية النيابية:حكومة الكاظمي “صامتة” تجاه الاحتلال التركي للعراق

الخارجية النيابية:حكومة الكاظمي “صامتة” تجاه الاحتلال التركي للعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت لجنة الخارجية النيابية، الخميس، ان القوات التركية في العراق طال تواجدها غير القانوني ، منقدة الصمت الحكومي إزاء ذلك.وقال عضو اللجنة، النائب عامر الفايز، في تصريح صحفي، ان ” تواجد القوات التركية ولغاية اليوم دون وجود ردع حكومي عسكري او سياسي لا يدل الا على ان تلك القوات قد احتلت جزء كبير من البلاد عسكريا ووجب الرد عليها”.وأضاف، ان” موقف وزارة الخارجية والحكومة والجهات الأمنية مرفوض على الاطلاق من الشعب والبرلمان وبالتالي فانه استوجب الامر مساءلة وزير الخارجية على الصمت والتوصل الى حل في هذا الموضوع”.وأشار الى ان” الخارجية العراقية تقوم بجولات متعددة في المنطقة بشأن كل الأوضاع الا القضية التوغل التركي على أراضينا فأنها مقصرة وليس لها دور نهائيا وكان الامر لا يعنيها”.

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