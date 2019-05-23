الخارجية النيابية:خولنا الحكومة بـ”التهدئة”بين واشنطن وطهران

الخارجية النيابية:خولنا الحكومة بـ”التهدئة”بين واشنطن وطهران
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب, الخميس, عن تخويل الرئاسات الثلاث صلاحية القيام بدور فاعل من اجل نزع فتيل التوتر في المنطقة وإنهاء الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح  صحفي، إن “ العراق من اكثر الدول اهتماما بالازمة الحالية بين طهران وواشنطن باعتباره يملك علاقات واتفاقيات استراتيجية معهما , فضلا على انه يقع وسط العاصفة”.واضاف الفايز، أن “الاهتمام الجدي من قبلنا دفع الكتل السياسية الى التحرك لاجل منع و قوع الكارثة بين واشنطن وطهران”، مؤكدا “تخويل كبار المسؤولين وفي مقدمتهم رؤساء السلطات الثلاث للقيام بدور فاعل لتهدئة الطرفين وحل الازمة من خلال الحوار والابتعاد عن قرقعة السلاح”.

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