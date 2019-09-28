الخارجية النيابية:زيارة عبد المهدي للرياض وطهران لمنع الحرب عن إيران لأنه أبنها الوفي

الخارجية النيابية:زيارة عبد المهدي للرياض وطهران لمنع الحرب عن إيران لأنه أبنها الوفي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رهنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بجولة ثانية من المفاوضات الاقليمية لتشمل إيران بوجود موقف ايجابي من السعودية، مشيرا الى ان العراق يسعى الى توحيد الجهود للدفاع عن إيران ومنع شن الحرب عليها.وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح  صحفي: إن “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ايران مازالت قائمة  لابعاد الحرب عنها لانه ابن مشروعها  الوفي ، واكد الفايز ،ان عبد المهدي ينطلق من عقيدته  المرتبطة  بثورة خميني ويحاول جاهدا اقناع السعودية بشروط طهران للصلح .واضاف الفايز، ان “ العراق التمس من خلال المباحثات بعدم وجود اي نية او رغبة من الجانبين باعلان الحرب او اشعال المنطقة وهو امر ايجابي للغاية ويسهم في تهدئة الاوضاع الاقليمية”.واوضح ان “ العراق في الوقت الراهن يحاول توحيد الجهود الدولية لحل الخلافات بين الرياض وطهران .

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