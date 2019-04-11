الخارجية النيابية:سنبحث مع وزير الخارجية ملف التعيينات في الوزارة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، ان استضافة وزير الخارجية محمد علي الحكيم داخل اللجنة ستناقش خلالها ملفات السفراء والقناصل الذين يمارسون اعمالهم بالوكالة، مؤكدة ان هناك شروط وضعت لاختيار سفراء وقناصل بالاصالة.وقال عضو اللجنة رامي السكيني في تصريح ، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه لجنة العلاقات الخارجية النيابية باستضافة وزير الخارجية محمد علي الحكيم بهدف تنصيب 28 سفيراً وقنصلاً عراقيا في مختلف دول العالم”.واضاف السكيني، أن “الاستضافة ستكون من اجل اطلاع البرلمان على اجوبة وزير الخارجية، لان هناك امور ربما لم تكن واضحة وتحتاج الى ايضاح اكثر، كما ان لجنة العلاقات الخارجية ناقشت ملف استضافة الوزير بشأن ملف السفراء والقناصل بالوكالة في وزارة الخارجية”، مبينة أن ان “هناك تقصير من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في عدم حسم ملف الاف المناصب التي تدار بالوكالة، اذ ينبغي حسم الموضوع مع بداية تشكيل الحكومة، الا ان هناك تلاعب في الوقت بهذا الملف”.واكد السكيني، ان “وزير الخارجية متجاوب ومتعاون خلال استضافاته داخل البرلمان، ومايعاب على وزارة الخارجية هو المجيء بسفراء بعضهم لايمتلك شهادة دراسية، حيث لعبت المحاصصة والانتماءات الحزبية دورها في اختيار بعض السفراء والقناصل، الامر الذي تتحمله الحكومات السابقة”، مشيرة إلى أن “وزارة الخارجية الحالية عمدت على وضع شروط لتعيين السفراء والقناصل، تتعلق بالعمر الذي لايقل عن 35 عاماً وحاصل على شهادة دراسية معينة ويجيد اكثر من لغة وغيرها من الشروط، بعيدا عن الحزبية”.