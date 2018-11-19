الخارجية النيابية:صالح جسر الصلح بين الرياض وطهران

الخارجية النيابية:صالح جسر الصلح بين الرياض وطهران
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية, الاثنين، عن تفاصيل “مبادرة” عراقية للصلح بين ايران والسعودية, مشيرة الى ان رئيس الجمهورية صالح يحاول اقناع الطرفين على انهاء خلافاتهما.وقال عضو اللجنة مثنى امين نادر في تصريح صحفي له اليوم، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح يحاول اقناع الإيرانيين والسعوديين على انهاء خلافاتهم في العراق على الاقل والشروع في عملية تصالح والتي من شأنها ان تصب في صالح العراق”.وأضاف نادر، ان “صالح تبنى نظرية الجسر الدبلوماسي حيث سيكون العراق نقطة مهمة في المصالحة بين البلدين المتصارعين”، مبينا ان “الصلح بين البلدين هو مصلحة مشتركة بين السعودية وإيران وسينعكس ايجابا على استقرار العراق والمنطقة”.وأوضح نادر ان “متطلبات المصالحة الشاملة بين إيران والسعودية لا يمتلكه العراق في الوقت الحالي سيما فيما يخص ازمة البحرين واليمن وسوريا هي بحاجة الى جهد دبلوماسي دولي ضخم وإرادة داخلية من قبل الحكومتين”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *