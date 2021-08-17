الخارجية النيابية:على قمة بغداد إبرام ميثاق يضمن حقوق العراق الاقتصادية ويحفظ سيادته

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مسؤول كردي:إنطلاق عملية عسكرية بمشاركة البيشمركة والتحالف الدولي في اطراف صلاح الدين
مصدر أمني:ميليشيا الحشد تفخخ عجلة لتفجيرها في الناصرية لإثارة الطائفية وكسب الانتخابات
الدفاع المدني: إحراق (10) بساتين في ديالى ومصدر أمني يؤكد الفاعل “ميليشيا بدر”
الأمن النيابية:غياب تطبيق قانون المرور أدى لزيادة الجرائم
مصدر أمني:قتلى وجرحي في هجوم داعشي على نقطة للجيش والحشد في ديالى
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الدفاع المدني: إحراق (10) بساتين في ديالى ومصدر أمني يؤكد الفاعل “ميليشيا بدر”
الاقتصاد النيابية:استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مازال قائما
نائب:غضب برلماني على الكاظمي بإرسال الأموال شهريا إلى الإقليم رغم عدم التزامه بإتفاق الموازنة
البنك الدولي:العراق يحرق أكثر من 17 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً ليشتري الغاز من إيران!
بالوثيقة..وزارة المالية تخصص 43 مليار دينار للموصل لتعويض ممتلكات المتضررين
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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- متابعات خاصة
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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