الخارجية النيابية:فصائل الحشد الشعبي لا تخضغ للقائد العام ولا تحترمه

الخارجية النيابية:فصائل الحشد الشعبي لا تخضغ للقائد العام ولا تحترمه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، السبت، بان الفصائل المسلحة العراقية لاتخضع لسيطرة الحكومة ولا تحترم القائد العام، معتبرا انها اذا ارادت تصعيد عملياتها العسكرية بالتزامن مع معركة “طوفان الاقصى” فان الحكومة العراقية ستكون محرجة.وقال الفايز في حديث صحفي، ان “ما حدث في غزة مؤلم وقاس بسقوط الاف الشهداء والجرحى، الا ان الحكومة العراقية لن تسمح بجر البلاد الى حرب او مواجهات مسلحة في ظروف هي الاحوج بها الى الاستقرار، خاصة بعد ان مرت البلاد بظروف عصيبة في السنوات الماضية بسبب الحرب على الارهاب”.واضاف، ان “الفصائل المسلحة لا تخضع لسيطرة الحكومة ولا تحترم القائد العام ، فإذا شاءت ان تقوم بعمل ما لن تنتظر موافقة الحكومة بل ستعمل ما تمليه عليها قياداتها”،  لافتا الى انه “لا يستبعد ان تبادر الفصائل الى قرارات اخرى اذا ما استمر القصف الوحشي في قطاع غزة الذي يلتهم في كل يوم مئات الشهداء والجرحى من الاطفال والنساء”.واشار الى ان “الحكومة لا تعارض التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لكن استهداف السفارات بغض النظر عن عناوينها غير مقبول خاصة وان هنالك قوانين ومواثيق دولية تعطيها حصانة”.

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