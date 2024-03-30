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مصدر سياسي:الإطار يعمل على عدم تجديد الولاية الثانية للسوداني
الخارجية النيابية:قائمة السفراء الجدد لم تحسم بعد
خبير اقتصادي:ديون العراق تستنزف موارد البلاد المالية
نائب:الإطار يسعى لبقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة إلى الانتخابات البرلمانية القادمة
النزاهة النيابية:من الصعوبة إعادة الأموال المسروقة من قبل حيتان الفساد
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إسرائيل:سنواصل قتل الفلسطينيين في غزة وغيرها ولا يهمنا صوت المجتمع الدولي
أوباما ” قلق” على خسارة بايدن أمام ترامب
تركيا:إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها أمام مجلس الأمن الدولي
إسرائيل:لن نحترم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وسنواصل الحرب على غزة
اليوم..مجلس الأمن الدولي يناقش طلبا لوقف إطلاق النار في غزة
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خبير اقتصادي:ديون العراق تستنزف موارد البلاد المالية
النزاهة النيابية:من الصعوبة إعادة الأموال المسروقة من قبل حيتان الفساد
اليوم ..أسعار صرف الدولار=148000 ديناراً
حكومة السوداني تصدر لأمريكا(121.985) مليون برميل نفط في العام الماضي والشهر الأول من 2024
اليوم..دخول خدمة الخط الكهربائي الأردني للعراق
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خبير اقتصادي:ديون العراق تستنزف موارد البلاد المالية
النزاهة النيابية:من الصعوبة إعادة الأموال المسروقة من قبل حيتان الفساد
وزير الخارجية:الحشد الشعبي يكذب ولم يستهدف إسرائيل ولو بطلقة مسدس
وزير الكهرباء:نحتاج من 5-20 سنة للتخلي عن إستيراد الغاز من إيران!!
الإتصالات النيابية:مليارات الدولارات بذمة شركات الإتصالات والحكومة “ساكتة” عنها!
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