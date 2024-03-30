الخارجية النيابية:قائمة السفراء الجدد لم تحسم بعد

الخارجية النيابية:قائمة السفراء الجدد لم تحسم بعد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر فايز العامري، اليوم السبت، أسباب تعطل حسم ملف السفراء داخل مجلس النواب.وقال العامري في حديث صحفي، ان “قائمة السفراء العراقيين لدى عواصم العالم لم تصل بشكل رسمي من الحكومة إلى مجلس النواب،  مبينا “وجود متغيرات كثيرة قد تطرأ على قائمة اختيار السفراء “.وأضاف أن” وزارة الخارجية ستضطر إلى تعديل قائمة السفراء أو ارسال قائمة جديدة بعد تقاعد بعضهم واقتراب آخرين من التقاعد”.وتابع، ان “القائمة لم تحسم حتى الآن، حيث ما تزال الاسماء المطروحة خاضعة للنقاش بين الكتل السياسية”.

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