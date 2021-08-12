الخارجية النيابية:قمة بغداد لن تناقش النفوذ الإيراني في العراق بل التدخل التركي فقط

الخارجية النيابية:قمة بغداد لن تناقش النفوذ الإيراني في العراق بل التدخل التركي فقط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الخميس، إن قمة بغداد  لن تناقش النفوذ الايراني الكبير في العراق بل ستناقش ملف الاعتداء التركي على الأراضي العراقية .وقال عضو اللجنة عامر الفايز في حديث صحفي؛ إن “اجتماع قمة بغداد المرتقب للدول الاقليمية سيناقش وسيفتح الكثير من الملفات المهمة في المنطقة، خصوصا بما يتعلق بالعراق وايقاف الاعتداءات على الاراضي العراقية”.وأضاف إن “الحكومة العراقية ستناقش خلال اجتماع القمة ملف الاعتداء التركي على الأراضي العراقية والعمل على إنهاء التدخل العسكري دون مناقشة النفوذ الايراني الكبير جدا في العراق، ووضع حد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد”.ولفت الفايز، إلى أن “اجتماع القمة سيناقش الملفات الاقتصادية والتجارية بين الدول المشاركة، بالإضافة إلى الملف السياسي والتحديات التي تواجها المنطقة بشكل عام”.والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين يوم الاثنين الماضي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاملاً معه رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تتضمن دعوته لحضور هذه القمة.وكان وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، سلّم أمس الاول الثلاثاء، الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، رسالة الدعوة المُوجهة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي (قمة بغداد).

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