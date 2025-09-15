الخارجية النيابية:قمة قطر لاقيمة لها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، في حديث صحفي، ان “قمة قطر المرتقبة، اليوم، يجب ان تخرج في موقف حقيقي وعملي ضد إسرائيل، وبخلاف ذلك والاكتفاء فقط بالبيانات الإعلامية كحال القمم العربية والإسلامية السابقة، يعني ان القمة بلا أي قيمة حقيقية بل يجب أخذ مواقف شديدة ضد الكيان ومنها قطع العلاقات مع هذا الكيان من قبل الدول المطبعة الحاضرة بالقمة اليوم”.

وأضاف الموسوي، أن “المجتمعين في قمة قطر عليهم ان يدركوا جيداً بان عدم اتخاذ أي مواقف شجاعة ضد إسرائيل يعني أن دولهم جميعها ستكون تحت مرمى الطيران الإسرائيلي ولن تكون أي دولة محمية من أي عدوان”.

وبحسبه فإن وقصف قطر كشف بان أمريكا لا تستطيع حماية أي من حلفاءها من الكيان، ولهذا عليهم الحذر واتخاذ المواقف العملية والحقيقية وعدم الاكتفاء في بيانات الإعلامية التي تصدر ما بعد أي قمة بلا أي نتيجة او قيمة حقيقية لمواجهة التحديات أي كانت.

وصباح اليوم، وصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة.