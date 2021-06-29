الخارجية النيابية:موقف العراق ضعيف جداً في الحفاظ على حقوقه المائية

الخارجية النيابية:موقف العراق ضعيف جداً في الحفاظ على حقوقه المائية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، الثلاثاء، إن موقف العراق ضعيف جدا في الحفاظ على حقوقه المائية مع دول الجوار.وقال الفايز في حديث  صحفي، إن “لجنة العلاقات الخارجية النيابية تشريعية رقابية وليست ذات طابع تنفيذي ولكنها في متابعة مستمرة مع وزارتي الموارد المائية والخارجية لاخذ دورهما في الحفاظ على حقوق البلاد في الانهر المشتركة مع دول الجوار وفق القوانين الدولية”.وأضاف، “لكن للاسف موقف العراق ضعيف وغير مرض للطموح ازاء ما تقوم به ايران وتركيا من تجاوز على الحصص المائية على نحو بان وضع البلاد المائي صعب وبدأت الكثير من المحافظات تعاني”.واشار الفايز الى ان “العراق يمتلك الورقة الاقتصادية في الضغط على إيران وتركيا من أجل استعادة حقوقه المائية خاصة وان حجم التبادلات السنوية تسجل ارقاما عالية جدا تشكل نسبة مهمة من اقتصاد البلدين”، لافتا الى ان “وضع العراقي العسكري وقدراته يحتم عليه الاعتماد على الورقة الاقتصادية من اجل استعادة الحصص المائية”.

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