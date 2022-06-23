الخارجية النيابية:نتابع تحقيقات الخارجية بشأن إعدام لاجئين عراقيين من قبل بولندا

الخارجية النيابية:نتابع تحقيقات الخارجية بشأن إعدام لاجئين عراقيين من قبل بولندا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الخميس، على الانباء التي تحدثت عن وجود إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين.وقال رئيس اللجنة عامر الفايز، في حديث صحفي، إن “لجنته تتابع مع وزارة الخارجية التحقيقات بشأن الانباء التي تحدثت عن وجود إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، حيث ان التحقيقات مستمرة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة”.واضاف أنه “سيتم استضافة الشخصيات المسؤولة عن هذا الملف في البرلمان بعد انتهاء تحقيقات وزارة الخارجية، للاطلاع على نتائج التحقيقات ولاتخاذ مواقف اذا اثبتت صحة هذه الانباء، فلا يمكن السكوت عن هكذا جرائم ترتكب بحق العراقيين باي دولة كانت”.وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية العراقية إنها تعمل الآن على تحري الدقة بشأن الأخبار المتداولة والتي أفادت بتعرض عدد من المهاجرين العراقيين لمخاطر تهدد حياتهم، لافتاً إلى أنه جاري التنسيق مع عدد من الجهات الدولية لمعرفة تفاصيلها.وكانت لجنة التحقيق البيلاروسية، قد أعلنت عن قيام مجموعة من الجنود البولنديين بإعدام 135 شخصا من اللاجئين العراقيين على الحدود البولندية البيلاروسية.

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