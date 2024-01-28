الخارجية النيابية:نعمل على “تقوية” الجواز العراقي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الاحد، دعمها لجهود وزارة الخارجية لتعزيز قوة جواز السفر العراقي.وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ، أنه “لجنة العلاقات الخارجية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ديلان غفور صالح رئيس اللجنة وحضور اعضاءها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين”.وأضافت، “جرى خلال اجتماع اللجنة الموافقة على رفع مشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية للقراءة الأولى”.وأشارت الى ان ” هذا القانون سيسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية”.وتابعت، ان “لجنة العلاقات الخارجية داعمة لجهود وزارة الخارجية في تقوي جواز السفر العراقي الذي ما زال في ذيل جوازات العالم “.