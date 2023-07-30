الخارجية النيابية تدعو الحكومة لحماية أمنها القومي جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا

الخارجية النيابية تدعو الحكومة لحماية أمنها القومي جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو لجنة العلاقات الخارجية عامر الفايز، الاحد، على ضرورة استخدام الورقة الاقتصادية لإجبار طهران وانقرة على فتح الروافد والأنهار وزيادة مياه نهري دجلة والفرات، مؤكدا أن الأمم المتحدة لم تستجب لمطالبات العراق بهذا الملف،وقال الفايز في حديث صحفي ، إيران إيران قطعت المياه عن العراق وبإصرار وتجارتها للعراق وصلت الى اكثر من 18 مليار دولار مقابل سكوت حكومتنا الاطارية ، اما تركيا فقد خفضت مياه دجلة والفرات مستغلة ضعف الحكومة الإطارية  ،وأكد النائب، أن كل القوانين الدولية تعطيه الحق في المطالبة بها خاصة كما أن الأمن المائي استراتيجي وهو مصدر حياة للشعوب”.واضاف، ان “العلاقات الاقتصادية بين انقرة وبغداد تصل سنويا الى مبالغ طائلة تزيد عن 20 مليار دولار وكذلك إيران هي تمثل بالفعل ورقة اقتصادية،ويجب على الحكومة قطع العلاقات التجارية مع إيران وتركيا جراء مخالفتمها للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار.

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