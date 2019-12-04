الخارجية النيابية ترفض تصريحات مبعوث العراق لدى الأمم المتحدة بشأن وصف متظاهروا العراق بـ”المندسين”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر عضو لجنة العلاقات الخارجية العراقية، ملحان مكوطر، الأربعاء (4 كانون الأول 2019) عن رفضه القاطع لتصريحات مبعوث العراق لدى الامم المتحدة، محمد بحر العلوم، في جلسة الامن بشأن التظاهرات العراقية.

وقال مكوطر في حديث صحفي، إن “تصريح مبعوث العراق لدى الامم المتحدة في جلسة مجلس الامن، محمد بحر العلوم مرفوض”.

وأكد، أن “المتظاهرين في ساحات التظاهر سلميون ومؤمنون في قضيتهم ولا يمكن وصفهم بالمندسين”.

وأشار مكوطر إلى أن “لجنة العلاقات الخارجية ستتواصل يوم غد مع وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، أو المسؤولين في الوزارة، لتوضيح الامر واتخاذ موقف من اللجنة أو الوزارة بحق محمد بحر العلوم”.

وكان مبعوث العراق لدى الأمم المتحدة، محمد بحر العلوم، قال في إفادته بمجلس الأمن الدولي، يوم أمس الثلاثاء، إن “موقف الحكومة باتباع الطرق الدستورية، وعدم التعرض لهم وحمايتهم، وأن التعليمات المشددة تقضي بعدم استخدام الرصاص الحي، أو أي أسلحة قاتلة”.

وأردف، أن “القوات الحكومية، لا تقوم بأي أعمال تعرضيه او هجومية بل تقف موقف الدفاع امام الخارجين عن القانون، والمندسين بين المتظاهرين”.

وشهدت العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى، منذ مطلع تشرين الأول 2019، وتجددت في الـ 25 من الشهر نفسه، تخللتها اشتباكات، أسفرت عن استشهاد أكثر من 450 متظاهرا، وإصابة الآلاف.

وفي وقت سابق، اتهم النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، مبعوث العراق لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، بـ “تشويه صورة التظاهرات”، فيما دعا لـ “عزله”.

وأكد أنه “يجب استضافة السفير محمد حسين بحر العلوم لدى الامم المتحدة داخل مجلس النواب”، مبينا “لقيامه بالتضليل والكذب وتشويه صورة الشعب العراقي في المظاهرات”.

وعن الهدف من استضافته، قال الجبوري: إن ذلك “تمهيداً لعزله ومحاسبته”.