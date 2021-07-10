الخارجية النيابية ترفض قائمة السفراء الجدد

الخارجية النيابية ترفض قائمة السفراء الجدد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، السبت، عن رفضها للكثير من الأسماء التي رُشِحَت ضمن قائمة الـ80 سفيرا لدولة العراق، فيما كشفت عن 3 معايير، تم الاختيار وفقها.وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في حديث صحفي، إن “المعايير التي اعتمدت في اختيار قائمة الـ80 سفيرا للعراق لمختلف بلدان العالم، هي المحاصصة والحزبية ودرجة الأقارب”، مبينا أن “قائمة السفراء التي قدمتها وزارة الخارجية لمجلس الوزراء، وصادق عليها الأخير، مرفوضة من قبلنا“.وأضاف أن “الكثير من الاسماء المرشحة تحوم حولها شبهات فساد وارتباطات مشبوهة  قائمة”، مؤكدًا أن “الكتل السياسية تقف وراء ترشيح تلك الأسماء لكنهم أمام الرأي العام يخلون مسؤوليتهم، وهذا الأمر غير صحيح“.وبين أن “العلاقات الخارجية ستكون لها كلمة داخل قبة البرلمان حال طرح تلك الأسماء للتصويت”، لافتا إلى أن “التصويت على المرشحين سيكون على أساس الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن المحسوبية والمنسوبية“.

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