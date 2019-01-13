الخارجية النيابية تشتكي من “ضعف” التنسيق مع الرئاسات الثلاث

الخارجية النيابية تشتكي من “ضعف” التنسيق مع الرئاسات الثلاث
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بغداد/شبكة أخبار العراق- شكت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد (13 كانون الثاني 2019)، من “ضعف” تنسيق الرئاسات الثلاث معها، بشأن جولاتها في المنطقة والعالم.وقال عضو اللجنة دانا جزا، في تصريح  صحفي له اليوم، إن “الرئاسات الثلاث لا تكترث للجنة العلاقات الخارجية البرلمانية وتخفي عنها جداول زيارتها والملفات التي تناقشها خلال الجولات التي تجريها في المنطقة والعالم، وترفض مشاركتها معنا”.وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أن “هذا الامر تسبب بضعف حيوي ووظيفي في تعامل الرئاسات الثلاث مع اللجنة”، مبديا “أسفه لذلك”.وتقول رئاستا الجمهورية ومجلس النواب ان الزيارات التي اجراها الرئيسان برهم صالح ومحمد الحلبوسي بعد تسنمهما منصبيهما تأتي لفتح افاق جديدة من العلاقات والتعاون المثمر بين العراق ودول المنطقة، وتعزيز سبل النهوض بالواقع الاقتصادي ومناقشة الأوضاع السياسية في الساحتين العربية والإقليمي‏، فضلا عن اجراء مباحثات موسعة وبناءة مع رؤساء الدول وكبار المسؤولين.

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