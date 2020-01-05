الخارجية ترفع شكوى لمجلس الأمن الدولي حول مقتل سليماني والمهندس

الخارجية ترفع شكوى لمجلس الأمن الدولي حول مقتل سليماني والمهندس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجهت وزارة الخارجية، الأحد، رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تشكو فيهما الولايات المتحدة، على خلفية تصرفاتها الأخيرة في العراق.وقالت الخارجية، في بيان ، انه تم رفع “شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع ميليشيا الحشد، والقيام باغتيال قاسم سليماني والايراني الاصل ابو مهدي المهندس”.

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