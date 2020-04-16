الخارجية تستدعي السفير التركي احتجاجا على قصف بلاده لشمال العراق

الخارجية تستدعي السفير التركي احتجاجا على قصف بلاده لشمال العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن استدعاء السفير التركي في العراق فاتح يلدز وتسليمه مذكرة احتجاج على القصف التركي الأخير شمال العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ، أن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجّه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج”.وأضاف الصحاف، أن “وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الارواح والممتلكات”.وكانت العمليات المشتركة استنكرت، اليوم، اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء واستهدف مخيم للاجئين قرب مخمور. 

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